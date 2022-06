Nur mit Schaum bedeckt: Rebel Wilson posiert nackt in Wanne

Rebel Wilson (42) dümpelt nackig in der Wanne! Die Schauspielerin hat in den vergangenen Monaten weniger mit ihren Filmrollen für Schlagzeilen gesorgt – vielmehr hat sich alles um ihre Mega-Bodytransformation gedreht. Die Pitch Perfect-Darstellerin hat nämlich einige Pfunde abgenommen und zeigt seitdem voller Stolz ihre schlanke Silhouette. Ab und zu geht es auf ihrem Social-Media-Account auch ziemlich freizügig zu: Rebel teilte Bilder, auf denen sie nur mit Schaum bedeckt in der Badewanne posiert.

Auf ihrem Instagram-Account ist die Blondine in einer eleganten XXL-Wanne in einer Höhle zu sehen – und zwar ganz hüllenlos. Nur eine dichte Schicht aus weißen Blubberbläschen sorgt dafür, dass die Fans keinen genaueren Blick auf die nackte Oberweite der Australierin werfen können. Während sie im warmen Wasser relaxt, schaut Rebel lasziv in die Kamera. Von ihren Fans gibt es für diese Aufnahme bewundernde Kommentare. "Ich bin so stolz auf dich, du siehst großartig aus", schwärmte jemand.

So entspannt wie beim ausgiebigen Bad in der Wanne mag es die 42-Jährige aber nicht immer. Vor ein paar Tagen ging es bei ihr und ihrer Partnerin Ramona Agruma auch ziemlich wild zu. Das Duo genoss ein besonderes Date – und zwar einen Helikopterflug über Island. "Wir versuchen cool auszusehen, während wir frieren", witzelte Rebel unter einem Foto ihres Ausflugs.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2022

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma

