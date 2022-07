Statt Botox: Jaclyn Smith (76) lässt sich Eigenfett spritzen

Jaclyn Smith spricht total offen über ihre Termine beim Beauty-Doc! Die Drei Engel für Charlie-Darstellerin sieht auch mit ihren 76 Jahren immer noch total jugendlich aus. Bislang machte sie aber stets ein Geheimnis aus ihren Behandlungen, Eingriffen und Co. Doch jetzt verriet die US-amerikanische Schauspielerin, was sie ab und an vom Schönheitschirurgen durchführen lässt: Jaclyn lässt sich ihr eigenes Fett ins Gesicht spritzen.

Gegenüber Mail on Sunday erklärte die 76-Jährige jetzt, dass sie sich ihr Gesicht durchaus ab und zu behandeln lasse – allerdings finden diese Treatments ganz ohne Botox statt. "Wenn ich mir etwas ins Gesicht spritzen lasse, verwende ich mein eigenes Fett", stellte Jaclyn klar. Außerdem habe sie sich ihr Gesicht bislang auch nie mithilfe von Schnitten verjüngen lassen.

Aber warum verzichtet Jaclyn denn eigentlich auf Botox? "Ich habe Angst davor", betonte sie. Zudem habe ihr auch ihr Mann, der Chirurg Brad Allen, von derartigen Behandlungen abgeraten: "Er sagt, wenn man Botox immer wieder macht, kollabiert der Muskel total."

Instagram / realjaclynsmith Jaclyn Smith im Mai 2022

Instagram / realjaclynsmith Jaclyn Smith im Juli 2022 in Paris

Getty Images Jaclyn Smith im Juni 2014 in Beverly Hills

