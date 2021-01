Fans weltweit trauern um die US-amerikanische Schauspielerin Tanya Roberts (✝65). Die TV-Beauty war einen Tag, nachdem fälschlicherweise ihre Todesmeldung die Runde gemacht hatte, tatsächlich im Krankenhaus gestorben. Vielen war sie vor allem als Julie Rogers in der Erfolgsserie Drei Engel für Charlie bekannt, wo sie in Staffel fünf Shelley Hack (Tiffany Welles) ersetzte – die wiederum nach Staffel drei für Ur-Engel Kate Jackson (Sabrina Duncan) übernommen hatte. Tanyas ehemalige Kollegin Jaclyn Smith (75) – die die Rolle der Kelly Garrett verkörpert hatte – verabschiedete sich nun in Engel-Manier von der Verstorbenen.

Auf Instagram erwies die Serien-Heldin ihrem ehemaligen Co-Star die letzte Ehre. "Tanya ist in der finalen Staffel dazugestoßen. [...] Sie hat so vielen Menschen Freude gebracht und hatte eine Karriere, die sich über mehrere Dekaden erstreckte. Auf Wiedersehen, Engel – ruhe in Frieden", schrieb Jaclyn unter ein Foto, auf dem sie, Tanya und Cheryl Ladd (69) in der typischen Engel-Formation posieren. Die drei besetzten die Townsend Agency in der letzten Staffel, die teilweise auf Hawaii spielte.

Weiterhin erklärte Jaclyn in ihrem Tribute-Post, dass mit Tanyas Einstellung in Staffel fünf erstmals eine Blondine, eine Brünette und eine Rothaarige für Gerechtigkeit kämpften – dies sei eigentlich das ursprüngliche Konzept gewesen. Doch bei den Castings zur ersten Besetzung war damals überraschend Jaclyn an die Seite von Farrah Fawcett (✝62) und Kate Jackson eingesetzt worden. Sie war die einzige Dame ohne rote Haare, die für die Rolle der Kelly vorgesprochen hatte – aber sie war so überzeugend, dass sie trotzdem angeheuert wurde.

Getty Images Jaclyn Smith, Schauspielerin

Getty Images Tanya Roberts, Schauspielerin und Bond-Girl

Getty Images Jaclyn Smith, Schauspielerin

