Zweiter Todestag: Nick Corderos Witwe teilt emotionale Worte

Amanda Kloots erinnert an ihren verstorbenen Ehemann. Im Juli vor zwei Jahren musste die US-amerikanische TV-Bekanntheit einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Partner, der Schauspieler Nick Cordero, verstarb im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen seiner Coronaerkrankung. Noch immer schmerzt die Tänzerin die Erinnerung an den Vater ihres Sohnes. Anlässlich seines zweiten Todestags teilte Amanda nun emotionale Zeilen im Netz.

"Heute vor zwei Jahren mussten Elvis und ich uns von Nick verabschieden. Es war der härteste Tag meines Lebens. Es gab seither keinen Tag, an dem ich ihn nicht vermisst habe", schrieb die 40-Jährige auf Instagram zu einem Video, das ihre gemeinsame Zeit dokumentiert. Der "Mob Town"-Darsteller sei eine Person gewesen, die mit ihrem Lächeln und Lachen einen ganzen Raum habe aufhellen können, schwärmte Amanda.

Sie verriet zudem, dass sie aufgrund eines Traumes ihrer Freundin nun positiv auf den Todestag ihres Liebsten blicken kann. Denn in dem Traum habe der Broadway-Star den traurigen Tag wie seinen Geburtstag gefeiert. "Ich habe dann beschlossen, dass ich heute und immer am 5. Juli mit ihm feiern werde", verkündete Amanda.

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots mit ihrem Sohn Elvis

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero

Getty Images Nick Cordero mit seiner Frau Amanda Kloots

