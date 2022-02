Der Verlust ihrer Liebsten schweißt sie zusammen! Kelly Rizzo und Amanda Kloots haben beide ihre Ehemänner viel zu früh verloren. Kellys Mann, der "Full House"-Star Bob Saget (✝65), wurde Anfang Januar tot in einem Hotelzimmer gefunden. Der Schauspieler starb an einer Kopfverletzung. Amanda musste sich im Jahr 2020 für immer von ihrem Mann Nick Cordero (✝41) verabschieden, der nach einer Corona-Infektion verstarb. Nun haben sich die beiden Witwen getroffen!

Auf Instagram postete Amanda Kloots vor wenigen Tagen ein Selfie, das sie zusammen mit Kelly zeigt. Beide Frauen lächeln darauf tapfer in die Kamera. Passend dazu schreibt Amanda: "Neue Freunde in einem Klub, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir jemals dazugehören würden. Ich bin so dankbar, dass ich diese starke Frau kennengelernt habe. Der Austausch von unseren Geschichten hilft uns bei dieser Achterbahnfahrt, auf der wir uns befinden." Die Foodbloggerin antwortete mit den Worten: "Wenn ich in diesem Klub bleibe, dann bin ich dankbar, dass ich so echte und fürsorgliche Menschen wie dich an meiner Seite habe."

Wie sich die Witwen kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Aber die beiden Frauen scheinen sich in ihrer schweren Zeit gegenseitig Halt zu geben. Kelly und Amanda versuchen allerdings auch, die Erinnerung an ihre geliebten Partner aufrechtzuerhalten und teilen regelmäßig Bilder und Videos der Verstorbenen in den sozialen Medien.

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots im Juni 2019

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero mit ihrem Sohn Elvis

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

