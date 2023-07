Dritter Todestag: Amanda Kloots vermisst Nick Cordero sehr

Nick Cordero (✝41) hinterlässt eine große Lücke. Der Schauspieler verstarb 2020 völlig überraschend. Der Broadway-Star, der zu Lebzeiten sogar für einen Tony Award nominiert gewesen war, hatte an schweren Folgen einer Covid-Erkrankung gelitten – und erlag diesen schließlich. Seine Frau Amanda Kloots versucht seitdem, sein Erbe weiterzuführen. So auch am dritten Todestag des Kanadiers am 5. Juli: Amanda teilt emotionale Worte und rührende Zeilen im Netz.

"Heute vor drei Jahren ist Nick verstorben", beginnt die Blondine ihren Post auf Instagram. Zu einem Zusammenschnitt an Fotos und Videos ihres verstorbenen Mannes zitiert die Mutter eines Sohnes mehrere Freunde, die ihre Erinnerungen an Nick teilen. "Er gab einem das Gefühl, der einzige Mensch im Raum zu sein", erinnert sich demnach ein Wegbegleiter. Und auch Amanda selbst gibt preis: "Ich vermisse Nick mehr als alles andere auf der Welt."

Seit Nicks Tod zieht Amanda den gemeinsamen Sohn Elvis alleine groß. Im Juni hatte sie im Netz ein Foto des Kleinen geteilt – und darauf war die Ähnlichkeit zu seinem Vater bestens zu sehen gewesen. "Er hat die Augen seines Papas", hatte Amanda gerührt dazu geschrieben.

Getty Images Nick Cordero im Januar 2020

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots

Instagram / amandakloots Elvis, Sohn von Nick Cordero und Amanda Kloots

