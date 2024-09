Amanda Kloots erhält Nachrichten von ihrem verstorbenen Mann

Vor vier Jahren musste Amanda Kloots einen tragischen Verlust verkraften: Nach einer schweren Covid-19-Erkrankung verstarb ihr Ehemann Nick Cordero (✝41). Mit seinem Tod hatte Amanda lange zu kämpfen und erinnert sich bis heute oft an ihn – vor allem wegen ihres gemeinsamen Sohnes Elvis. Wie sie im Interview mit People nun verrät, habe Nick ihr über die vergangenen Jahre immer wieder eine bestimmte Nachricht zukommen lassen – aus dem Jenseits. "Er hat mir definitiv seinen Segen gegeben, wieder zu daten. Er sagt immer, die große Liebe kommt bald. 'Ich weiß, du bist einsam.' Ich weiß nicht. Wir werden sehen", erzählt die Tänzerin. Für diese Nachrichten habe sie sich mit so manchem Medium getroffen.

Mit der Erlaubnis ihres verstorbenen Mannes habe sich Amanda in den vergangenen drei Jahren immer wieder auf verschiedene Dates eingelassen. Dabei habe sie viel gelernt. "Ich versuche, von jedem Treffen und jeder Beziehung etwas Positives mitzunehmen", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich suche immer noch nach dem Einen und ich vertraue darauf, dass ich ihn bald finden werde. Ich glaube an die Liebe und daran, dass dort draußen jemand für mich existiert." Sie gibt außerdem preis, dass sie auch ohne die Hilfe von Hellseherinnen ständig Zeichen von ihrem verstorbenen Liebsten empfange. Dazu müsse sie nur allen anderen Krach ausblenden.

Vor wenigen Monaten ehrte die Blondine den vierten Todestag von Nick mit einem emotionalen Post auf Instagram. "Nick war so lustig, fröhlich, voller Leben und Liebe, so talentiert und einer der größten Träumer, die ich kannte", erinnerte sie sich damals an den Broadway-Darsteller. Sie beschrieb den Tod ihres Ehemannes als "das Schlimmste, was ihr je widerfahren ist" – doch sie schätzte sich auch sehr glücklich, ihn überhaupt in ihrem Leben gehabt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Kloots und ihr Sohn Elvis, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige