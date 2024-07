Vierter Todestag: Amanda Kloots erinnert an Ehemann Nick(†)

Vier Jahre ist es her, dass Broadway-Star Nick Cordero (✝41) verstorben ist. Seine Frau Amanda Kloots trauert immer noch um ihren Liebsten und teilt zu diesem bitteren Jahrestag ein Video auf ihrem Instagram-Account. Darin sieht man Clips und Schnappschüsse von dem Verstorbenen und der kleinen Familie der beiden. "Nick war so lustig, fröhlich, voller Leben und Liebe, so talentiert und einer der größten Träumer, die ich kannte", erinnert sie sich an ihren Ehemann und fügt hinzu: "Jedes Mal, wenn ich einen Beitrag wie diesen schreibe, wird mir klar, wie sehr der Verlust einen auf eine Art und Weise trifft, von der man sich vielleicht nie erholt."

Wie Amanda weiterhin schreibt, hat sie in den vergangenen vier Jahren durch ihren undenkbaren Verlust viel gelernt. "Ich habe gelernt, wie viel Glück ich hatte, jemanden in meinem Leben zu haben, der mich und ich ihn vollkommen liebte. Die Trauer war bei weitem das Schlimmste, was mir je widerfahren ist, aber auch das, was mir die Augen geöffnet hat. [...] Sie hat mich gelehrt, mein Leben zu leben. Ich vermisse dich jeden einzelnen Tag. Ich werde dich immer lieben", betont sie ganz emotional. Die Freunde der TV-Persönlichkeit trauern in den Kommentaren mit ihr. Jennifer Love Hewitt (45) schreibt: "Ich hab dich so lieb und halte euch in meinem Herzen!" Andere meinen: "Deine Geschichte berührt so viele von uns. Wir lieben dich und werden Nick dank dir niemals vergessen."

Im Jahr 2020 ist Nick an den Folgen einer schweren COVID-19-Erkrankung gestorben. Monatelang war er an eine Beatmungsmaschine angeschlossen gewesen, bevor er den Kampf schließlich verlor. Er hinterließ neben seiner Frau auch ihren gemeinsamen Sohn Elvis, den Amanda seitdem alleine großzieht. Im Podcast "The Important Things with Bobbi Brown" hatte sie verraten, dass Elvis angefangen hat, nach seinem Vater zu fragen. "Ich habe ihm gesagt, dass Papa bei Jesus ist, aber er immer um uns herum sein wird. Und wir können immer mit ihm reden, wir können ihn singen hören und er wacht immer über uns."

Getty Images Nick Cordero mit seiner Frau Amanda Kloots

Instagram / amandakloots Moderatorin Amanda Kloots und ihr Sohn Elvis

