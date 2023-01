Knapp drei Jahre nach ihm: Nick Corderos Mutter gestorben

Traurige Nachrichten von Nick Corderos (✝41) Mutter. Im Juli 2020 verstarb der Schauspieler an den Folgen einer Atemwegserkrankung. Ein Jahr später ist seine Witwe Amanda Kloots wieder bereit für neue Dates – bekommt dafür allerdings jede Menge Kritik. Einige warfen ihr vor, dass das viel zu schnell ging. Doch die Blondine rechtfertigte sich daraufhin. Nun muss sie allerdings einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften.

Die Moderatorin verkündete die erschütternde Nachricht auf Instagram. Zu einer Reihe von Fotos ihrer Schwiegermutter Lesley, auf denen auch ihr Mann zu sehen ist, schrieb Amanda: "Mein Herz ist gebrochen. Nicks Mutter, meine Schwiegermutter, Lesley Cordero, ist verstorben." Weiter schilderte sie: "Lesley und ich kamen uns sehr nahe, als Nick krank wurde. Wir waren Soldaten, die jeden Tag in die Schlacht zogen und für den Mann kämpften, den wir liebten. Wir tauschten Stunden im Krankenhaus aus und trösteten uns nachts gegenseitig mit unseren Tränen."

Zusätzlich beschrieb sie die Beziehung ihres Mannes zu seiner Mutter. "Er nannte sie 'Momsie'. Ihre Beziehung war eines der ersten Dinge, die ich an Nick liebte", erklärte Amanda. "Ich bewunderte ihre Ehrlichkeit, ihre Freundschaft und ihre unglaubliche Verbundenheit. Nick hat Lesleys Leidenschaft, Künstlerin zu werden, immer gefördert. Nachdem sie ihren Mann und Nick verloren hatte, vertiefte sie sich in ihre Kunst und gründete ein Unternehmen, das ihre Bilder in der ganzen Welt verkauft."

