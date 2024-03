Süßer Set-Besuch: Amanda Kloots feiert Geburtstag mit Sohn

Amanda Kloots durfte sich an ihrem Geburtstag gleich über mehrere Überraschungen freuen. Die Moderatorin ist am Dienstag 42 Jahre alt geworden. An ihrem Ehrentag hatte sie aber leider nicht frei, sondern musste arbeiten. Ihre Set-Kollegen haben sich deswegen etwas ganz Besonderes einfallen lassen und sie im Studio mit einem riesigen Blumenstrauß und Geburtstagsglückwünschen auf einer großen Videowand überrascht. In einem Instagram-Clip zeigte die Tänzerin, dass schließlich auch ihr vierjähriger Sohn Elvis angelaufen kam und ihr in die Arme fiel.

Amanda hat sich darüber offenbar riesig gefreut. "Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag ist ein Segen. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute meinen Geburtstag feiern kann, umgeben von den Menschen, die mir täglich helfen, zu überleben", schwärmte die TV-Persönlichkeit. Ihrer Meinung nach brauche man Menschen um sich herum, die einen aufbauen, in den Arm nehmen, die Tränen trocknen, zuhören, Erfolge feiern und einem einen Gutenachtkuss geben. "Ich fühle mich unglaublich glücklich", betonte sie.

Ihr vierjähriger Sohn ging aus ihrer Ehe mit Nick Cordero (✝41) hervor, der im Juli 2020 an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Das Leben als plötzlich alleinerziehende Mutter hatte Amanda anfangs große Sorgen bereitet. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eine alleinerziehende Mutter sein werde, also ist es einfach schwer, sich damit abzufinden, dass man jetzt dazugehört", hatte sie im Interview mit Good Morning America erzählt. Besonders traurig stimmte sie der Gedanke, dass ihr Sohn seinen Vater nie wieder sehen wird: "Ich weiß, dass Nick und Elvis das süßeste Team gewesen wären."

Instagram / amandakloots Moderatorin Amanda Kloots und ihr Sohn Elvis

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots

