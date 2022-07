Dritter Todestag seines Vaters: Machine Gun Kelly emotional

Machine Gun Kelly (32) zeigt sich von seiner sensiblen Seite! Im Jahr 2019 hat der Verlobte von Megan Fox (36) seinen Vater verloren – er starb vor seinen Augen. Für den Sänger war das ein schwerer Verlust, da sie ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten. So widmete er seinem Dad schließlich auch als Abschied seinen Song "Lonely". Gestern jährte sich sein Tod nun zum dritten Mal und MGK zeigte sich deshalb sehr emotional...

Der Musiker trat am Dienstag im Rahmen seiner "Mainstream Sellout"-Tour im St. Josephs Health Amphithater in Syracuse vor rund 50.000 Menschen auf. Das Problem: Es regnete an dem Tag in Strömen und die Location war Open Air. Doch MGK appellierte in seiner Instagram-Story an seine Fans, dass es sich dabei um kein schlechtes Omen handle. "Ich weiß, dass es draußen schüttet, aber das ist ein wahrer Segen – mein Vater ist heute vor drei Jahren verstorben und ich habe das Gefühl, das ist er. Das ist nur mein Dad, der sich die Show anschaut", betonte er ganz emotional.

Am Sonntag kam es bei seiner "Mainstream Sellout"-Tour in Detroit zu einem erschreckenden Zwischenfall: Der Helikopter, der MGK zu Beginn des Konzerts mit einer Strickleiter auf die Bühne fliegen sollte, hatte einige Turbulenzen – wodurch die ganze Situation für ein paar Sekunden sehr gefährlich aussah! Doch der Hottie landete am Ende sicher auf der Bühne, dankte Gott dafür, dass er ihn "am Leben gelassen hat" und zog seine Show weiter durch.

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, 2022

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly bei einem Konzert in New York 2022

Anzeige

MEGA Machine Gun Kelly während seiner "Mainstream Sellout"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de