Gründe für die Scheidung: Cathy Hummels wüsste es auch gerne

Ist das Cathy Hummels' (34) Statement auf die Scheidungsschlagzeilen? Schon seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, wonach sich die Moderatorin und der Fußballer Mats Hummels (33) getrennt hätten. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Eltern eines gemeinsamen Sohnes ihre Ehe offiziell beenden wollen und angeblich die Scheidung eingereicht haben. Bislang hat sich jedoch keiner der beiden persönlich dazu geäußert. Was die möglichen Gründe für ihr Liebes-Aus angeht, meldete sich Cathy nun aber zu Wort.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen Screenshot eines Bild-Artikels. In diesem heißt es, dass ihre Ehe laut eines Dating-Experten daran gescheitert sei, dass sie und Mats zu verschieden sind. Cathy wolle mit ihrem Kind und der Familie glücklich werden, was jedoch nie das Lebenskonzept des Borussia Dortmund-Stars gewesen sein soll. Doch ist da tatsächlich etwas dran? Cathy selbst scheint davon zumindest noch nicht gehört zu haben. "Ich wüsste gerne Bescheid", lautete ihre Reaktion auf den Artikel.

Bisher war Cathy dem Scheidungsthema auf Social Media größtenteils aus dem Weg gegangen. Als Fans sie während eines Live-Videos fragten, was es mit den Behauptungen auf sich habe, reagierte sie mit einem genervten Blick und deaktivierte die Kommentarfunktion. Zuvor hatte sie sich mit kryptischen Worten gemeldet und geschrieben: "Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue."

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Gulotta,Francesco / ActionPress Cathy und Mats Hummels auf dem Oktoberfest 2019

