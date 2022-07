Mats Hummels und Cathy sollen Scheidung eingereicht haben

Ist ihre Scheidung jetzt offiziell? Seit Monaten kursieren Spekulationen, dass Mats (33) und Cathy Hummels (34) kein Liebespaar mehr sein sollen. Zu den Trennungsgerüchten äußerten sich beide bisher nicht öffentlich. Dennoch führte der Fußballer in der Vergangenheit angeblich bereits die ein oder andere Liaison mit einigen Influencerinnen. Insider bestätigten ebenfalls, dass Mats sich wohl bereits Anfang 2021 von Cathy getrennt habe. Jetzt heißt es: Die beiden hätten vor längerer Zeit schon die Scheidung eingereicht!

Wie die Bild aus dem Umfeld des Sportlers erfahren haben will, ist die Trennung des einstigen Traumpaares endgültig. Die Scheidung soll im vollen Gange sein und auch über das Millionenvermögen der beiden werde bereits verhandelt. Laut Bild-Informationen haben Cathy und Mats keinen Ehevertrag aufgesetzt, weswegen sich die Verhandlungen in die Länge ziehen sollen.

Außerdem bestätigten Insider gegenüber Bild, dass Mats keine neue Frau an seiner Seite haben soll. "Mats ist als Single gerade in einer Phase, die er genießt", heißt es. Worauf sich das ehemalige Paar garantiert einigen wolle, sei ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (4). Sein Wohl sei für die beiden das Wichtigste. Der Kleine soll weiterhin bei seiner Mutter in München wohnen, während Mats in Düsseldorf bleibt.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Getty Images Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

Instagram / aussenrist15 Fußballer Mats Hummels im April 2022

