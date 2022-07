Khloé Kardashian vergeben? Ex Tristan soll eifersüchtig sein

Bei Tristan Thompson (31) scheint es zu Brodeln! Ende 2021 zog Khloé Kardashian (38) endgültig den Schlussstrich und trennte sich wegen seiner diversen Seitensprünge von dem Basketballer. Inzwischen soll die Unternehmerin nach vorne blicken und sogar schon wieder einen neuen Mann daten. Dank ihrer Schwester Kim (41) hat sie angeblich einen Investor kennengelernt und soll sich mit ihm "sehr gut" fühlen. Ihrem Ex Tristan scheint Khloés Flirt allerdings ganz und gar nicht zu schmecken!

Wie ein Insider gegenüber Us Magazine berichtete, kommt der 31-Jährige nur schwer mit der neuen Situation klar. "Khloé hat sich weiterentwickelt und ist glücklich in ihrer neuen Beziehung, die noch in den Kinderschuhen steckt", betonte die Quelle. Dabei wünsche sich der NBA-Star jedoch ein Liebes-Comeback: "Tristan würde nichts lieber wollen, als wieder mit Khloé zusammen zu sein, also ist da natürlich Eifersucht."

Tristans zahlreichen Versuche, sie zurückzugewinnen, seien jedoch fehlgeschlagen. "Sie ist in romantischer Hinsicht endgültig mit ihm fertig", stellte der Informant klar. Für ihre gemeinsame Tochter hält das Ex-Paar aber weiterhin zusammen: "Sie gehen freundschaftlich miteinander um und verbringen Zeit miteinander, wenn es um True geht."

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

