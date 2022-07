Name und Geburtsdrama: Fernanda Brandao verrät Baby-Details

Fernanda Brandaos (39) Entbindung verlief nicht ohne Komplikationen. Am 8. April bekam die Sängerin ihr erstes Kind. Sie und ihr Verlobter Roman Weber durften ihre Tochter in die Arme schließen. Viele Details waren zur Geburt nicht bekannt. Auch zu dem Namen der Kleinen schwieg die 29-Jährige bisher: Jetzt plauderte Fernanda einige Details zu der Entbindung aus – und verriet auch den Namen ihrer Tochter!

Im Bunte-Interview gab Fernanda preis, dass sie ihrem Kind den Namen Aurora gegeben hat. Der Grund: Ihre Tochter wurde in Lappland geboren. Dort durfte der Hot Banditoz-Star mit seinem Partner in den Genuss kommen, Polarlichter (wissenschaftlicher Name: Aurora borealis) zu sehen. Da stand fest, dass das Baby den Namen Aurora tragen soll. Auch wenn die Freude über ihr Baby riesig ist, sprach Fernanda im Interview erstmals über ihre schwierige Schwangerschaft. Die Neu-Mama erlitt nämlich eine Schwangerschaftsvergiftung. "Ich möchte, dass es kein Tabuthema mehr ist, es wird viel zu selten über Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Entbindung gesprochen", meinte Fernanda.

Nach der 40. Schwangerschaftswoche musste sie ins Krankenhaus, woraufhin ihr Baby per Not-Kaiserschnitt geholt werden musste. "Wenn wir länger gewartet hätten, wäre ich unnötig in Lebensgefahr geraten", ließ die Halb-Brasilianerin Revue passieren. Sechs Stunden musste sie nach der Entbindung noch im Aufwachraum verbringen, bis sie zu ihrer Tochter konnte. Währenddessen sei ihr Verlobter Roman bei Aurora gewesen, der trotz Corona-Erkrankung drei Stunden durch einen heftigen Schneesturm fuhr, um bei seiner kleinen Familie zu sein.

