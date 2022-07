Rotes Mini-Kleid: Natalie Portman supersexy bei "Thor"-Event

Natalie Portman (41) ist der Star des neuen Thor-Films! In "Love and Thunder" spielt die schöne Schauspielerin neben Hauptdarsteller Chris Hemsworth (38) den ersten weiblichen Thor. Nachdem ihre Figur Jane Foster in den ersten Filmen noch menschlich gewesen ist, bekommt sie dank Thors göttlichen Hammer Mjölnir selbst Superkräfte. Da sie zudem noch die Ex-Freundin des Donnergottes ist, dürfte der kommende Streifen auch was ihre Liebesgeschichte angeht, sehr interessant werden! Bei einem Event zu "Thor: Love and Thunder" zog Natalie jetzt alle Blicke auf sich...

Am Dienstag besuchte die Oscar-Preisträgerin das UK-Screening ihres neuen Films. Vor Ort haben sich sicherlich einige Köpfe nach dem "Black Swan"-Star umgedreht, denn: Natalie trug ein superkurzes rotes Kleid, in dem sie besonders viel Bein zeigte! Auch insgesamt brachte das Dress ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung. Dazu kombinierte sie eine XXL-Blumenkrone, Sandaletten und ein dramatisches Make-up – alles war in Rottönen gehalten.

Die Beauty erschien übrigens nicht alleine zu der Veranstaltung – sondern an der Seite ihres Mannes Benjamin Millepied (45)! Das Ehepaar war ein wahrhaft süßer Anblick: Natalie und ihr Gatte hielten Händchen, tauschten verliebte Blicke aus und strahlten sich an. Ihr neuer Film startet übrigens morgen in den deutschen Kinos.

Getty Images Natalie Portman bei dem UK-Screening von "Thor: Love and Thunder"

Getty Images Natalie Portman, Oscar-Preisträgerin

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

