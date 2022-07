Erste Reaktionen: So gut wird "Thor" mit Chris Hemsworth

Kann Thor – Love and Thunder die Marvel-Fans überzeugen? Schon seit der vergangenen Woche ist der neue Film der Superhelden-Reihe in aller Munde. Denn Chris Hemsworth (38) und Co. waren auf zahlreichen Premiere-Veranstaltungen unterwegs und plauderten erste Details rund um den vierten Teil der Donnergott-Saga aus. In den deutschen Kinos ist der Streifen zwar erst ab morgen zu sehen – ein paar glückliche Zuschauer konnten sich aber schon vorab vom neuen "Thor" überzeugen. Auch Promiflash durfte sich die Szenen mit Chris und seinen Kollegen bereits ansehen...

Achtung, wer vorab keine Details zum neuen "Thor"-Teil erfahren möchte, sollte hier nicht weiterlesen!

Promiflash konnte "Thor – Love and Thunder" bei einer Pressevorführung im Berliner CinemaxX auf der Leinwand verfolgen – und weiß deshalb: Es wird ziemlich sentimental. Denn neben einem kurzen Auftritt von Chris Pratt (43) als Peter Quill und seinen Guardians of the Galaxy sowie Rückblicken auf andere Marvel-Filme feiert auch Thors großes Liebe Jane Foster (Natalie Portman, 41) ein Comeback. Was viele Fans besonders freuen dürfte: Auch zwei von Chris' Kindern sind in dem Film zu sehen. India Hemsworth hat sogar eine tragende Rolle im Verlauf der Handlung. Obwohl Bösewicht Gorr der Götterschlächter (Christian Bale, 48) für gruselige Momente sorgt, als er Thor nach dem Leben trachtet, punktet der Streifen zur Balance aber auch mit einer gehörigen Portion des typischen "Thor"-Humors und einer minutenlangen Nacktszene des durchtrainierten Hauptdarstellers.

Und wie finden die Fans den neuen Teil? Erste Reaktionen zeigen zwar, dass die Storyline an sich nicht alle Zuschauer vom Hocker reißt – die Emotionen, Charaktere und humorvolle Herangehensweise gleichen das bei vielen aber offenbar wieder raus. "Der beste Film seit Iron Man. Actiongeladen, lustig und emotional. Regisseur Taika Waititi macht ganz großes Kino", schwärmte jemand. "Natalie stiehlt allen die Show, Christian ist der beste Bösewicht seit Thanos und die Post-Credit-Szene verändert das Marvel Cinematic Universe für immer", hieß es auf Twitter weiter.

"Thor – Love and Thunder" Natalie Portman und Chris Hemsworth als Jane und Thor in "Thor – Love and Thunder"

"Thor – Love and Thunder" Pom Klementieff, Chris Pratt und Chris Hemsworth in "Thor – Love and Thunder"

"Thor – Love and Thunder" Christian Bale als Gorr der Götterschlächter in "Thor –Love and Thunder"

