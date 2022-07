Schon wieder? Olli Pocher wettert erneut gegen Anne Wünsche

Oliver Pocher (44) schlägt erneut zu! Am 2. Juli kam das dritte Kind von Anne Wünsche (30) auf die Welt: Ihre zwei Töchter Juna und Miley durften ihren kleinen Bruder Sávio Elio begrüßen. Obwohl Anne anders als bei ihren Töchtern das Gesicht des Kleinen erst einmal nicht im Netz zeigen möchte, fand die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen anderen Grund, Sávio im Netz zu präsentieren – das fand vor allem Olli komplett daneben!

Auf Social Media zeigte Anne ihren kleinen Sohn in einem süßen Strampler – was der Anlass für Ollis Unmut werden sollte. „Das Kind nach gerade einmal zwei Tagen für die erste Kooperation nutzen... Voll-Bratpfanne bleibt Voll-Bratpfanne“, regte sich Olli in seiner Instagram-Story auf. Doch was genau störte den Comedian jetzt eigentlich? Bei der Baby-Klamotte handelte es sich schlichtweg um Werbung für Kleidung, durch die Anne als Influencerin Geld verdient.

Anne selbst scheint von Ollis harscher Kritik unbeeindruckt sein und macht weiterhin ihr Ding, während sie im Mutterglück schwebt: Auf Instagram nimmt die 30-Jährige ihre rund eine Million Follower in ihrem Alltag mit und zeigt ihren Fans, wie sie ihr Leben als jetzige Dreifach-Mama bestreitet.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio im Juli 2022

