Sex mit einem Fan? Daniela Katzenberger spricht Klartext!

Stieg Daniela Katzenberger (35) wirklich mit einem Fan in die Kiste? Die TV-Auswanderin ist seit 2016 mit Lucas Cordalis (54) verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. Vor wenigen Tagen verriet Dani in ihrem Podcast, dass sie vor der Beziehung mit dem Sänger mal etwas mit einem Fan hatte, den sie bei einer Autogrammstunde kennenlernte. Nun klärte sie auf, was genau da ging!

In ihrer Instagram-Story bezog die 35-Jährige Stellung zu der Schlagzeile "Die Katze hatte Sex mit einem Fan", die ihres Erachtens nach so nicht ganz richtig war: "Ich war mit diesem Mann in einer festen Beziehung, das bedeutet: Das war damals – vor zehn Jahren – mein fester Freund." Wenn man den Titel lese, höre es sich aber so an, als hätte sie sich "wild durch die Gegend genudelt", scherzte die Kultblondine.

Doch nicht nur Dani, sondern auch ihr Ehemann sehen solche Schlagzeilen gelassen – und dafür ist sie dankbar. "Gott sei Dank ist Lucas in so einer Welt auch groß geworden. Der checkt das alles", zeigte sich die Influencerin erleichtert. Als Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) ist der 54-Jährige schließlich schon früh mit der Öffentlichkeit in Berührung gekommen.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Daniela Katzenberger, TV-Star

Sänger Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger

