Nach Auflösung: Susie Bradley und Todd sind wieder verlobt!

Susie Bradley und Todd Carney (37) geben ihrer Liebe offenbar noch eine zweite Chance – die ehemalige "Married At First Sight"-Kandidatin und der einstige Rugbyspieler haben sich erneut verlobt! Die frohe Botschaft teilt die Beauty auf ihrem Instagram-Profil, indem sie den romantischen Antrag am Strand in einem Video festhält. "In genau diesem Moment, an diesem Strand, zurück in seinen Armen, wusste ich es. Ich wusste, dass ich ihn für immer lieben würde", schwärmt Susie und zeigt dabei total stolz den fetten Klunker an ihrem linken Ringfinger.

Bei solch erfreulichen Nachrichten sind natürlich auch die Fans des frischverlobten Paares ganz aus dem Häuschen. "Das ist so schön. Eine wahre Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich nie aufgegeben haben, trotz aller Widrigkeiten und Hürden, und dann triumphieren", "Ich freue mich so für euch beide" oder "Herzlichen Glückwunsch, Leute, was für tolle Neuigkeiten", lauten dabei nur einige der Glückwünsche in der Kommentarspalte.

Im Dezember 2020 hatte Todd schon einmal um die Hand seiner Liebsten angehalten. Allerdings lösten die beiden die erste Verlobung im Jahr 2022 wieder. Inzwischen konnten Susie und ihr Liebster ihre Beziehung wieder festigen – im Mai 2023 gaben sie bekannt, dass sie sich nach der kurzfristigen Krise wieder versöhnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / thesusiepearlclinic Susie Bradley mit ihrem Verlobungsring, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / todd_carney06 Todd Carney und Susie Bradley im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Susie und Todds Liebe dieses Mal halten wird? Ja, auf jeden Fall. Na ja, ich denke eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de