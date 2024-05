Noel Gallagher und seine Freundin Sally genießen Date-Night

Noel Gallagher (56) und seine Partnerin Sally Mash genossen ihre Date-Night in vollen Zügen. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, ging das Paar am Dienstag in einem angesagten Restaurant in London essen. Die Location verließen der Oasis-Star und seine Liebste zwar getrennt, jedoch fuhren sie gemeinsam mit demselben Auto davon. Dass sie zusammengehören, spiegelte sich auch in ihren Outfits wider: Das Paar zeigte sich in einem Partnerlook, bestehend aus einer Jeansjacke und einer grauen Jeans. Dazu kombinierte der "Wonderwall"-Interpret ein blaues Hemd sowie weiße Turnschuhe, während Sally auf ein dunkles Top und ein Paar Stiefel setzte.

Noel und Sally sollen bereits seit einigen Monaten ein Paar sein. Über ihre Beziehung ist jedoch nur wenig bekannt. Im Gegensatz zu ihrem Partner arbeitet die brünette Schönheit nicht in der Entertainmentbranche. Wie The Sun berichtete, soll Sally einen privaten Mitgliederklub in Chelsea, West London leiten. Davor verkaufte sie Luxusreisen an einige der reichsten Kunden Großbritanniens und arbeitete für ein Unternehmen, das Privatjets verchartert. Außerdem betreute sie auch die VIP-Gäste des Fußballklubs Queens Park Rangers.

Vor seiner Beziehung mit Sally war Noel mit Sara MacDonald verheiratet gewesen. Nach 22 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern hatten die beiden Anfang 2023 ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Im vergangenen November wurde die Scheidung des ehemaligen Paares schließlich finalisiert. Unter anderem musste der Musiker seiner Ex 20 Millionen Pfund sowie das Anwesen in Hampshire in London überlassen.

Getty Images Noel Gallagher im Januar 2023

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

