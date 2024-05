Trennungsgerüchte? Thomas Müller meldet sich nun zu Wort!

Jetzt spricht Thomas Müller (34)! Seit wenigen Tagen kursieren Krisengerüchte um den Profikicker und seine Frau Lisa Müller (34). Diesen trotzten sie bereits, indem der Oberbayer seine Liebste bei einem ihrer Reitturniere unterstützte und anfeuerte. Auf die Frage, ob bei ihm und Lisa alles in Ordnung sei, antwortete er gegenüber Bunte: "Ja, es ist alles okay." Zudem soll er an dem Tag ziemlich entspannt gewesen sein. Es scheint also alles in Ordnung bei dem Promi-Pärchen zu sein.

Doch woher kommen die Spekulationen? Die 34-Jährige löschte urplötzlich alle gemeinsamen Instagram-Bilder von ihrem Profil – dabei zeigten sie und Thomas nur allzu gerne ihre Liebe. Jetzt sind fast nur noch Bilder von ihren Pferden online. Doch damit nicht genug: Sie entfolgte dem Fußballer auch. Was der Grund dafür ist, ist weiterhin unbekannt. Auf seinem Profil sind noch alle gemeinsamen Schnappschüsse zu sehen.

Für viele gelten Thomas und Lisa als absolutes Traumpaar. Seit 2009 sind sie verheiratet: Ihre standesamtliche Trauung feierten sie nur mit ihren engsten Vertrauten. Und trotzdem teilten sie seitdem immer wieder ihre Liebe zueinander mit der ganzen Welt. Anfang des Jahres schenkten sie ihren Fans auf Social Media ein gemeinsames Selfie, auf dem sie total glücklich aussehen und wünschten ihrer Community ein frohes neues Jahr.

Instagram/lisa.mueller.official Fußballer Thomas Müller mit seiner Frau Lisa Müller

Instagram / lisa.mueller.official Thomas und Lisa Müller an Silvester 2023

