Zwei Geburtstage: Lena Gercke teilt Foto von Dustin und Zoe

Lena Gercke (34) zeigt die wohl zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben! Vor zwei Jahren veränderte sich das Leben der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin für immer: Sie wurde zum ersten Mal Mutter. Töchterchen Zoe krönte die Liebe mit ihrem Partner Dustin Schöne (37). Baby Nummer zwei ist momentan unterwegs. Ab und an gibt das Model intime Einblicke in seinen Familienalltag – und teilt beispielsweise Kuschel-Fotos mit ihrem süßen Lockenkopf. Heute hat Lena gleich doppelten Grund zu feiern – Dustin und Zoe feiern Geburtstag!

Zu diesem Anlass teilte die werdende Mama via Instagram nun einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer Community. Darauf stehen ihr Liebster und ihre gemeinsame Tochter an einem Geländer nebeneinander und genießen die traumhafte Aussicht auf das kristallklare Wasser. Die kleine Zoe sieht in ihrem langen weißen Kleidchen neben ihrem Papa einfach nur zuckersüß aus. "Meine zwei Babys haben heute Geburtstag", schwärmte Lena.

Auch Dustin ließ es sich nicht nehmen und widmete seinem Töchterchen zum Geburtstag einige Worte: "Die Zeit vergeht. Unser kleines Mädchen wird heute zwei Jahre alt." Dazu teilte er eine Aufnahme, auf der das Vater-Tochter-Duo zusammen am Pool sitzt und die Füße in das Wasser hält. Süßes Detail: Der Regisseur legt dabei liebevoll den Arm um Zoe.

Instagram / lenagercke Dustin Schöne mit seiner Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und seine Tochter Zoe im Juni 2022

