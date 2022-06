Lena Gercke (34) bestätigt endlich, was schon viele vermutet haben: Das Topmodel erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs mit Dustin Schöne (36)! Bereits vor zwei Wochen machten die ersten Schlagzeilen die Runde, die einstige GNTM-Siegerin sei wieder in anderen Umständen. Doch mit so manchem anschließenden Post führte die Blondine ihre Fans zunächst in die Irre. Jetzt bestätigte Lena selbst im Netz: Es ist tatsächlich Baby Nummer zwei unterwegs!

Mit zwei schlichten Fotos vor mediterraner Kulisse in einem lockeren weißen Kleid und schon deutlich erkennbarer Babykugel machte Lena ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. Viele Worte verlor die Laufstegschönheit ebenfalls nicht. Sie schrieb nur lediglich eine kleine aber süße Rechnung dazu: "Eins plus Eins gleich Vier!" Viele Freunde, wie beispielsweise die gerade ebenfalls schwangere Bloggerin Novalanalove (31), freuten sich mit ihr.

Dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Lena die Baby-Bombe platzen lässt, zeigten bereits Paparazzi-Fotos von ihrem Urlaub in Ibiza. Damals hatte die Beauty nämlich gekonnt aber ziemlich auffällig ihre Körpermitte mit einem leichten Strandtuch kaschiert.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

ActionPress Lena Gercke im Mai 2022 auf Ibiza

