Gefährliche Geburt: Fernanda Brandaos ehrliche Einblicke

Fernanda Brandao (39) starb fast bei der Geburt ihres Kindes. Am 8. April bekam die Sängerin ihr erstes Baby mit dem Namen Aurora. Sie plante, ihren Nachwuchs in einer einsamen Hütte in Lappland zu bekommen. Die Vorbereitungen dazu waren schon getroffen, doch dann kam alles anders. Im neunten Monat wurde bei dem Hot Banditoz-Star eine Schwangerschaftsvergiftung festgestellt. Sofort musste Fernanda ins Krankenhaus und ihre Tochter wurde per Not-Kaiserschnitt entbunden. Jetzt spricht sie erstmals über die traumatische Erfahrung und hat eine Botschaft an schwangere Frauen...

