Malle-Comeback nach Willis Tod: So ist es für Jasmin Herren

Jasmin Herren (43) singt wieder am Ballermann. Im April letzten Jahres widerfuhr der Entertainerin etwas Schreckliches: Ihr Mann Willi Herren (✝45) wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Ableben sorgte für große Bestürzung bei Familie, Freunden, Kollegen und Fans. Seine Frau Jasmin musste nicht nur seinen Tod bewältigen, sondern geriet auch in einen Konflikt mit seiner Familie. Jetzt scheint Jasmin wieder genug Kraft zu haben, um ihren Beruf auszuüben: Sie feierte ihr großes Bühnen-Comeback auf Mallorca.

Am 6. Juli stand Jasmin in Palma in der Diskothek "Oberbayern" wieder auf der Bühne und sorgte für jede Menge Stimmung beim Publikum. Auf Mallorca hat die Liebe von der Sängerin und ihrem Mann Willi begonnen. Wieder zurück zu sein, wecke bei ihr "gemischte Gefühle", meinte sie zu Bild. "Aber im Endeffekt verbinde ich viel mehr Positives mit Mallorca", stellte die 43-Jährige klar. Jasmin weiß: Im Herzen war Willi dabei, als sie ihren ersten Auftritt nach seinem Tod absolvierte.

"Über die Jahre habe ich mir viel von Willi abgeguckt und dieses Wissen und diese Sicherheit, die mir das gibt, trage ich immer im Herzen mit mir und nehme das mit auf die Bühne!", schwärmte sie von ihrem Mann. Obwohl sie heute mit der Trauer umgehen könne, wird sie in Situationen, in denen sie an Willi erinnert wird, wehmütig. Zum Beispiel habe sich das Paar vor einem Auftritt des jeweils anderen immer ein Handklatsch-Emoji geschickt. Darauf wartete sie vor ihrem Auftritt im "Oberbayern" vergeblich. In solchen Momenten hole sie die Trauer wieder ein, meinte Jasmin.

