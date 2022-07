Mit nur 53 Jahren: Ex-NHL-Star Bryan Marchment ist gestorben

Die Sportwelt ist wieder in großer Trauer. Bryan Marchment hatte seit seiner Jugend bei Eishockey-Turnieren mitgespielt und es 1987 bis in die Profiligen der USA und Kanadas geschafft. Während seiner aktiven Laufbahn spielte er unter anderem für die kalifornischen San Jose Sharks. Nach seinem Karriereende im Jahr 2007 war er für die Sharks auch als Scout tätig. Nun erreichen allerdings traurige Nachrichten seine Fans: Bryan ist im Alter von gerade einmal 53-Jahren verstorben.

Wie TMZ nun berichtet, gab die Liga am Mittwoch die traurige Nachricht in einer Pressemitteilung bekannt. Die Todesursache des ehemaligen NHL-Verteidigers wurde noch nicht bekannt gegeben. In der Erklärung teilte die Organisation mit, dass sie um den ehemaligen Spieler und Scout trauere. "Unser tiefes Beileid gilt seiner Familie, der Sharks-Organisation und Bryans vielen Freunden, ehemaligen Teamkollegen und Fans", betonte die Liga.

Bryans Sohn spielt aktuell selbst in der NHL für die Florida Panthers. Anders als sein Vater ist er in der Position eines Angriffsspielers aktiv. Derzeit finden keine Spiele in der NHL statt. Die neue Saison startet erst am 11. Oktober.

Bryan Marchment im September 2005

Bryan Marchment im Dezember 2005

Mason Marchment im April 2022

