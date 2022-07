Nach Eva-Drama: Ist Chris Broy wieder offiziell vom Markt?

Gibt es aktuell eine Frau in Chris Broys (33) Leben? Die Beziehung von dem Reality-TV-Star und seiner Ex Evanthia Benetatou (30) zerbrach im vergangenen Jahr – zum Zeitpunkt der Trennung war die Ex-Bachelor-Kandidatin noch mit ihrem gemeinsamen Sohn George Angelos schwanger. Nach dem Liebes-Aus lieferten sich die beiden einen heftigen Netz-Schlagabtausch. Zuletzt schienen sie sich zum Wohl ihres Sohnes aber wieder vertragen zu haben. Nun deutete Chris an, dass er womöglich wieder eine Freundin hat!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, warum Chris schon so lange Single ist – der warf daraufhin in den Raum, dass das womöglich gar nicht der Fall ist. "Wer sagt, dass ich Single bin?", antwortete der Influencer. Teasert der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat hier etwa an, dass er wieder in festen Händen ist?

Schon im März hatte Chris gegenüber Promiflash angedeutet, dass er jemanden intensiver kennenlernt. "Ich finde es in der Kennenlernphase immer blöd, sich woanders umzuschauen – deswegen: Ich bin in keiner Beziehung, aber in der Kennenlernphase und bin mehr oder weniger vom Markt sozusagen", meinte er damals.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy, 2021 in Köln

