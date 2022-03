Hat Chris Broy (32) jetzt eine Freundin oder nicht? Diese Frage stellen sich bestimmt viele Fans des Reality-TV-Stars! Im Dezember hatte der Ex-Verlobte von Evanthia Benetatou (29) nämlich ausgeplaudert, dass er eine neue Frau getroffen habe – und dabei ist, sie näher kennenzulernen. Inzwischen sind ja ein paar Monate vergangen: Sind Chris und die mysteriöse Unbekannte inzwischen ein Paar? Oder daten sie sich nur locker?

Diese Fragen beantwortete der Ex-Sommerhaus-Kandidat jetzt beim Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview! "Ich date nicht, ich lerne jemanden intensiv kennen", betonte Chris. Aber sind er und sein Flirt schon exklusiv miteinander? "Ich finde es in der Kennenlernphase immer blöd, sich woanders umzuschauen – deswegen: Ich bin in keiner Beziehung, aber in der Kennenlernphase und bin mehr oder weniger vom Markt sozusagen", erklärte der 32-Jährige weiter. Offenbar lässt er es langsam angehen!

Mehr Details ließ der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat sich nicht entlocken. Schon vor einigen Wochen betonte Chris auf Instagram, dass er seine Liebe dieses Mal nicht derart öffentlich preisgeben wird wie die Beziehung mit Eva damals: "Was privat ist, kann auch keiner zerstören...", beteuerte der 32-Jährige.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Influencer

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy, ehemaliger "Kampf der Realitystars"-Kandidat

