Verona Pooth fühlt sich nach Einbruch zu Hause nicht sicher

Verona Pooth (54) hat diese Erfahrung noch nicht verarbeitet. Am Heiligabend des vergangenen Jahres stiegen Einbrecher in die Villa der Familie in Meerbusch ein, während diese nicht zu Hause war. Die Diebe stahlen unter anderem Bargeld, ein Auto und Hochzeitsschmuck. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa eine Million Euro. Die Ermittlungen wurden inzwischen eingestellt – doch die TV-Bekanntheit kann mit dem Thema immer noch nicht abschließen. Verona fühlt sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 54-Jährige von der bleibenden Angst nach dem schockierenden Erlebnis. "Man fühlt sich zu Hause nicht mehr so sicher wie vorher", räumte Verona ein. Aus diesem Grund habe sie sich nun sogar eine Tür mit Panzerglas anfertigen lassen. "Da kann kein Einbrecher mehr rein", gab sich die Moderatorin überzeugt.

Kurz nach dem Vorfall hatte Verona bereits erzählt, dass vor allem ihr Sohn Rocco (11) unter den Folgen des Einbruchs leidet. "Rocco schläft bei uns im Bett, bei jedem Geräusch wird er wach", hatte sie gegenüber Bild erklärt. Auch sie selbst habe Albträume und Angst gehabt, dass die Diebe zurückkommen.

