"Big Bang Theory"-Star Alessandra Torresanis Baby ist da!

Alessandra Torresani ist überglücklich! Von 2016 bis 2017 verkörperte die Schauspielerin in der Serie The Big Bang Theory die Rolle der Claire, die Freundin von Leonard (gespielt von Johnny Galecki, 47). Privat hat sie ihr Glück in dem Autor Sturgis Adams gefunden, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist. Nach der Hochzeit wollten sie ihre Liebe aber auch mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs krönen – und nun war es so weit: Alessandra und Sturgis sind Eltern geworden.

Im Interview mit People verriet die 35-Jährige, dass sie ihr Baby bereits am 20. Juni auf der Welt willkommen heißen konnte: Es ist eine Tochter und sie hört auf den Namen Lady. "Seit dem Tag, an dem ich erfuhr, dass ich schwanger war, nannte ich sie ganz selbstverständlich meine 'kleine Lady'", erzählte die einstige "Caprica"-Darstellerin. Als die Kleine geboren wurde, habe sie noch keinen "offiziellen" Namen gehabt – weshalb sie und Sturgis trotz langem Überlegen bei Lady geblieben seien.

Alessandra deutete an, dass Lady etwas zu früh zur Welt kam und die Geburt nicht ganz reibungslos verlief. Dennoch blickt sie positiv darauf zurück: "Die Schwangerschaft, die Wehen und die Entbindung waren eine schöne Reise. Und obwohl ich einige schwierige Komplikationen hatte, bin ich dankbar, dass unsere Lady gesund und glücklich ist und eine ganz eigene Persönlichkeit hat!"

Instagram / CfUWdqlJrkX Alessandra Torresani und ihre Tochter Lady

Instagram / alessandratorresani Alessandra Torresani im Mai 2022 in Palm Springs

Getty Images Alessandra Torresani, Schauspielerin

