Das ist der Cast von "Pretty Little Liars: Original Sin"

Bald ist es so weit: "Pretty Little Liars: Original Sin" geht an den Start! Ende Juli werden die ersten Folgen in den USA ausgestrahlt. Wann die Folgen in Deutschland verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Die neue Serie spielt im gleichen Universum wie das Original Pretty Little Liars, aber in einer anderen Stadt und mit neuen Charakteren – und einer gehörigen Portion Horror! Promiflash stellt euch den Haupt-Cast von "Pretty Little Liars: Original Sin" jetzt mal genauer vor...

Im Zentrum der neuen Story steht wieder eine Gruppe Highschool-Mädchen. Bailee Madison wird die schwangere Beauty Imogen spielen. Man kennt sie bereits aus der Fantasy-Serie "Good Witch" und dem Musikfilm "A Week Away" auf Netflix. "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale (33) betonte bereits, dass sie ein großer Fan von Bailee sei. Auch Chandler Kinney ist keine Unbekannte. Die süße Amerikanerin, die in der Serie die Tabby verkörpern wird, war bereits in etlichen Disney-Produktionen zu sehen – darunter auch in der Comedy-Serie "Girl Meets World".

Maia Reficco wird die Rolle der Noa zum Leben erwecken – eine zynische Teenagerin, die ihren Sommer im Jugendknast verbracht hat. Die Schauspielerin und Sängerin ist durch die Telenovela "Kally's Mashup" schon ziemlich bekannt und hat 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Malia Pyles verkörpert das Serien-Küken Minnie. Sie konnte man bereits in Nebenrollen in Shows wie How to Get Away with Murder und "Batwoman" sehen. Zaria spielt zu guter Letzt die Faran – eine sehr talentierte und ehrgeizige Ballerina. Sie stand bereits mit Jamie Foxx (54) für "Dad Stop Embarrassing Me" vor der Kamera.

Bailee Madison bei der New York Fashion Week 2020

Maia Reficco, Malia Pyles und Chandler Kinney am Set von "Pretty Little Liars: Original Sin"

Zaria am Set von "Pretty Little Liars: Original Sin"

