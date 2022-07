"Pretty Little Liars"-Spin-Off: Fans begeistert vom Trailer!

Tolle Neuigkeiten aus dem Pretty Little Liars-Universum! Von 2010 bis 2017 begeisterte die Dramaserie rund um eine Gruppe Teenagerinnen ihre Zuschauer – und machte die Hauptdarstellerinnen Sasha Pieterse (26), Troian Bellisario (36), Ashley Benson (32), Shay Mitchell (35), und Lucy Hale (33) weltberühmt. Bisher konnten die Fans sich schon über zwei Spin-offs freuen. Ein weiterer Ableger mit Jungstars wie Bailee Madison und Chandler Kinney wurde bereits vor zwei Jahren angekündigt. Jetzt gibt es endlich den ersten Trailer zu "Pretty Little Liars: Original Sin"!

Der Sender HBO Max veröffentlichte die allerersten Szenen aus der neuen Serie jetzt auf YouTube – und sie sind wirklich heftig: "Pretty Little Liars: Original Sin" wirkt mit all dem Blut und den Schreckmomenten schon fast wie eine Horrorversion der Ursprungsserie! Genau wie im Original werden die Hauptcharaktere wieder von A heimgesucht, einem mysteriösen Charakter, der sie terrorisiert. Jedoch spielt das Spin-off nicht mehr in Rosewood, sondern in dem neuen Ort Milwood. Außerdem scheint es die Zeit vor und nach den Handlungen in "Pretty Little Liars" zu behandeln.

Die Fans sind jedenfalls schon ganz aus dem Häuschen – und freuen sich nach dem Mega-Trailer jetzt riesig auf die Serie: "Es sieht so gut aus! Wenn die Serie so wird wie der Trailer, übertrifft sie all meine Erwartungen", jubelte ein User. "Der Trailer hat definitiv mein Interesse geweckt! Die anderen Ableger haben mich ja nicht so umgehauen..." Die ersten Folgen erscheinen Ende Juli in den USA. Das deutsche Startdatum ist noch nicht bekannt.

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

Instagram / chandlerlkinney Der Cast von "Pretty Little Liars: Original Sin"

Instagram / chandlerlkinney Chandler Kinney am Set von "Pretty Little Liars: Original Sin"

