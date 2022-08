Ups! "Pretty Little Liars"-Spin-off fälschlich abgesetzt

Große Verwirrung um das Pretty Little Liars-Spin-off! Vor wenigen Wochen wurde der Trailer für den von den Fans lang ersehnten dritten Ableger der beliebten Dramaserie veröffentlicht und sorgte sofort für große Begeisterung. Angekündigt wurde das Spin-off bereits zwei Jahre zuvor. Doch nun verursachte ein Fehler in der Vorschau für die kommenden Folgen von "Pretty Little Liars: Original Sin" große Aufregung.

Seit dem 28. Juli können sich die Fans der Serie bereits die ersten Folgen des Spin-offs bei HBO Max anschauen. Doch bei den Fans rief die Vorschau auf die weiteren Folgen große Sorgen hervor: Denn diese wurden darin als das "Serienfinale" bezeichnet. Doch wie TV Line jetzt mitteilte, habe es sich dabei lediglich um einen Kopierfehler gehandelt. Bei der zehnten Folge handle es sich nur um das Staffelfinale.

Eine Fortsetzung des Spin-offs scheint daher nicht ausgeschlossen zu sein. Bereits jetzt konnte "Pretty Little Liars: Original Sin" schon große Erfolge feiern. Eine zweite Staffel wurde seitens der Produzenten bislang jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

Anzeige

Instagram / chandlerlkinney Der Cast von "Pretty Little Liars: Original Sin"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Pretty Little Liars", 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de