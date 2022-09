Endlich: Zweite Staffel für "Pretty Little Liars"-Spin-off!

Pretty Little Liars-Fans dürfen sich freuen! Die Mysteryserie konnte sich über Jahre eine große Fanbase aufbauen, sodass im Juli ein Spin-off an den Start ging. Doch die letzte Folge wurde dann fälschlicherweise als Serienfinale bezeichnet, sodass die Fans kurz Angst vor einer Absetzung haben mussten. Dabei handelte es sich aber zum Glück nur um einen Kopierfehler, denn jetzt wurde bekannt: "Pretty Little Liars: Original Sin" bekommt eine zweite Staffel!

Der Sender HBO Max überraschte die Fans jetzt mit einer erfreulichen Nachricht: Die zweite Staffel des Spin-offs steht bereits in den Startlöchern. Der Streamingdienst stellte die erste Staffel schon vollständig zur Verfügung und ist mit den Klickzahlen sehr zufrieden. Sara Shepard, die Autorin der Buchreihe von "Pretty Little Liars", ist ebenfalls total begeistert von der Fortsetzung. "Wir sind unglaublich stolz auf die Resonanz, die 'Pretty Little Liars: Original Sin' sowohl von den Kritikern als auch von den Fans erhalten hat", schwärmte sie.

Auch Lucy Hale (33), die selbst Veteranin der Mutterserie ist, war vorab ganz gespannt auf den Ableger von "Pretty Little Liars". Sie fühle sich besonders geehrt, dass ihre Show in abgewandelter Form weiterhin am Leben gehalten wird. Dazu stelle sie sich auch jederzeit bereit, die neue Generation mit Rat und Tat zu unterstützen.

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

Instagram / chandlerlkinney Der Cast von "Pretty Little Liars: Original Sin"

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

