Jettet Loris Karius erneut mit Janine in den Liebesurlaub?

Geht es für die beiden etwa auf die nächste Liebesreise? Seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Loris Karius (29) mit Janine Wiggert angebandelt hat. Der Torhüter vom FC Liverpool und die Influencerin wurden bereits des Öfteren zusammen von Paparazzi erwischt. Offenbar flogen die beiden auch schon zusammen in den Urlaub. Steht nun Runde zwei an? Loris wurde nun wieder am Flughafen gesichtet – in Begleitung!

Fotografen lichteten den Hottie nun auf Mykonos ab – doch er war dabei nicht alleine unterwegs. Loris hatte in Griechenland eine Lady im Schlepptau. Ob es sich dabei um Janine handelt, war nicht genau zu erkennen. Die Beauty versteckte ihr Gesicht sowie ihre Haare unter einer olivgrünen Kappe. Doch die beiden wirkten sehr vertraut und blieben die ganze Zeit zusammen. Wollen sie auf der Insel einen weiteren romantischen Pärchen-Urlaub verbringen?

Loris' Outfit lässt zumindest vermuten, dass er die Reise gemeinsam mit Janine antrat. Der 29-Jährige präsentierte am Flughafen einen lässigen Airport-Look. Zu einem übergroßen weißen T-Shirt trug der Kicker eine lockere Hose mit buntem Blumenmuster. Gehört diese Janine? Denn auch die Beauty hat diese Art von Hose in ihrem Kleiderschrank, wie sie bereits auf Instagram bewies.

A LONE WOLF / MEGA Loris Karius im Juli 2022

Instagram / janinewiggert Janine Wiggert, Influencerin

Instagram / janinewiggert Influencerin Janine Wiggert

