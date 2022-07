Wegen Trennung von Romeo? Mia Regan flasht mit neuer Frisur

Trennungsfrisur für Mia Regan? Drei Jahre lang ging das britische Model mit Romeo Beckham (19) durchs Leben. Der Sohn von Fußballstar David Beckham (47) hat vor wenigen Tagen jedoch sämtliche Pärchenfotos gelöscht. Zudem bestätigte auch noch ein Insider die Trennung der beiden. Sie selbst haben sich bisher noch nicht zu dem angeblichen Liebes-Aus geäußert. Stattdessen präsentierte Mia nun ihren frischen Haarstyle im Netz!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 19-Jährige ihren neuen Haarschnitt. Offenbar hat sie ihrem Friseur einen Besuch abgestattet und ist mit dem Ergebnis vollends zufrieden. So hat sie bei ihrem Haarstylisten etwas Länge gelassen. Ihr blondes, leicht gewelltes Haar trägt sie nun in einem kurzen Bob und auch der Pony scheint etwas kürzer zu sein. Ob sie damit einen neuen Lebensabschnitt ohne Romeo einläuten will?

Der Quelle zufolge sollen sich Mia und der Promi-Spross aber im Guten getrennt haben. Der Grund für das Liebes-Aus seien die Distanz und unterschiedliche Zukunftspläne gewesen. "Er konzentriert sich auf seinen Fußball und lebt in Miami und sie ist in Großbritannien und arbeitet an ihrer Model- und Influencer-Karriere", erklärte der Informant gegenüber DailyMail.

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im November 2021

Instagram / mimimoocher Mia Regan im Januar 2022

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan bei den Fashion Awards 2021

