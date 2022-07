Schönes Foto: Prinzessin Victoria von Schweden wird 45!

Schweden feiert heute den Victoriatag! Prinzessin Victoria von Schweden (45) hat wieder einmal ein turbulentes Lebensjahr hinter sich. Im September 2021 wurde ihr die Ehre zuteil, als "Schwedin des Jahres" ausgezeichnet worden zu sein. Außerdem machten auch noch Gerüchte um eine Ehekrise mit ihrem Gatten Prinz Daniel (48) die Runde – die das Paar allerdings direkt dementierte. Nun hat das Königshaus auch endlich wieder einen Grund zu feiern: Victoria wird heute 45 Jahre alt!

Via Instagram die schwedische Königsfamilie zu diesem Anlass ein Porträt der Herzogin von Västergötland. Darauf strahlt die zweifache Mutter in einem rosafarbenen Kleid. "Heute ist der 45. Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin! Der Geburtstag der Kronprinzessin wird auf Schloss Solliden und der Burgruine Borgholm auf Öland gefeiert", heißt es in dem Beitrag.

Jedes Jahr kommt die royale Familie in Borgholm zusammen. Im vergangenen Jahr fand in der Schlossruine ein Open-Air-Konzert zu Ehren von Victoria statt. Mit dabei waren nicht nur Victoria und Daniel mit ihren Kindern Estelle (10) und Oscar (6), sondern auch König Carl Gustaf (76) und Königin Silvia (78) sowie Prinz Carl Philip (43) und Prinzessin Madeleine (40).

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Ehemann Daniel, Oktober 2021

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden wird als "Schwedin des Jahres" ausgezeichnet, September 2021

Getty Images Die schwedische Königsfamilie am Victoriatag 2021

