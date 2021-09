Große Ehre für Prinzessin Victoria (44) von Schweden! Gerade erst feierten die schwedischen Royals eine große Reunion. Mit all ihren Kindern und Enkeln posierten König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia von Schweden (77) für ein Familienporträt. Nach dieser seltenen Zusammenkunft hat die royale Sippe nun einen weiteren Grund zur Freude. Nachdem vor 20 Jahren bereits ihre Mutter zur "Schwedin des Jahres" gekürt worden war, erhielt nun auch Victoria diese besondere Auszeichnung!

Den Titel "Schwedin des Jahres" bekam die 44-Jährige von der SWEA International verliehen. Bei der Preisverleihung trat die zweifache Mutter in einem wunderschönen, champagnerfarbenen Kleid auf. Die Laudatio hielt keine Geringere als ihre Tante Prinzessin Christina. "Ich bin nur eine alte Tante, aber ich schaue jeden Tag mit Freude auf die Kronprinzessin und bin sehr stolz", zitiert Svensk Damtidning aus der Rede der Schwester von Carl-Gustaf.

Victoria selbst zeigte sich ebenfalls bewegt von der Auszeichnung. "Vielen Dank, dass Sie mir erlaubt haben, ein Teil Ihrer Gemeinschaft zu sein. Und danke für alles, was Sie für Schweden in der Welt tun", versicherte die Thronfolgerin, nachdem sie die Urkunde und den Preis in Empfang genommen hatte.

