Seit einigen Wochen brodelt in Schweden die Gerüchteküche! Fans sind sich sicher, dass es hinter den Palastmauern des schwedischen Königshauses ordentlich kriselt: Kronprinzessin Victoria (44) und ihr Gatte Prinz Daniel (48) sollen im Moment eine Ehe-Krise durchmachen und kurz vor der Scheidung stehen. Aber wie viel Wahrheit steckt tatsächlich hinter diesen Vermutungen? Jetzt äußerten sich Victoria und Daniel erstmals zu den Scheidungsgerüchten!

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account machten Victoria und Daniel jetzt deutlich, dass die Spekulationen auch an ihnen nicht vorbeigegangen sind. "Es werden Behauptungen über Betrug in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung verbreitet", fasste das Paar zusammen und stellte abschließend klar: "Normalerweise äußern wir uns nicht zu Gerüchten und Spekulationen, um unsere Familie zu schützen – aber wir wollen ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die gerade verbreitet werden, völlig unbegründet sind."

Dass zwischen den beiden alles in Ordnung ist, machten Victoria und ihr Daniel zuletzt auch immer wieder auf öffentlichen Veranstaltungen deutlich: Ende Januar nahmen die beiden beispielsweise anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust an einem Event im königlichen Theater teil – und dabei kleidete sich das Ehepaar in einem schicken Partnerlook.

Getty Images Victoria und Daniel von Schweden bei einem Termin in Rom, Oktober 2021

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria im Juli 2017

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden

