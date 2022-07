Er wurde nur 28: Der US-Comedian Jak Knight ist verstorben

Tragische Nachrichten aus den USA. Jak Knight galt als eines der größten Talente der US-amerikanischen Comedybranche. Auch als Schauspieler erlangte er mehr und mehr Bekanntheit. So wirkte der Komiker beispielsweise seit 2017 an der bekannten Animationsserie "Big Mouth" mit – darin lieh er der Figur Devon seine Stimme. Zudem war er für die Netflix-Show auch erfolgreich als Autor und Produzent tätig. Nun wurde jedoch trauriges von ihm bekannt: Jak ist tot.

Das bestätigte nun ein Sprecher der Familie, wie Deadline berichtete. Demnach sei Jak in der vergangenen Nacht in Los Angeles verstorben – er wurde nur 28 Jahre alt. Zu den Todesumständen rund um den US-amerikanischen Comedystar ist derzeit aber noch nichts bekannt, auch die Familie wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Unter seinem letzten Instagram-Post zollten ihm seine Fans ehrenvoll den Tribut. "Er war ein toller Kerl und hatte immer einen Witz auf Lager", schrieb beispielsweise ein User. "Ruhe in Frieden" oder auch "Wir werden dich vermissen", hinterließen viele von Jaks Unterstützern in der Kommentarspalte. Zuletzt hatte der 28-Jährige 2021 für die Comedy-Serie "Bust Down" vor der Kamera gestanden.

Getty Images Jak Knight und seine Freunde bei einer Veranstaltung

Getty Images Jak Knight, Komiker

Getty Images Jak Knight, US-Komiker

