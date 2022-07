Ist er Ken durch und durch? Ryan Gosling posiert in Pastell!

Mit diesem Look hat er sicherlich einige Fans um den kleinen Finger gewickelt! Aktuell tourt Ryan Gosling (41) durch die Welt, um seinen neuen Netflix-Kracher "The Gray Man" zu promoten. Nach einem kurzen Stopp in Berlin zog es den Schauspieler mit seinen Co-Stars Chris Evans (41), Ana de Armas (34) und Regé-Jean Page (34) nun in die britische Hauptstadt. Bei der "The Gray Man"-Premiere in London überraschte Ryan in einem ziemlich coolen Outfit!

Am Dienstagabend flanierte der 41-Jährige gewohnt lässig über den Red Carpet. Neben seiner guten Laune fiel den Fans aber sicherlich auch sein äußerst stylisher Look auf: Zu einem aufgeknöpften Hemd kombinierte Ryan ein babyblaues Sakko und eine rosafarbene Hose. Seine selbst ernannte "Ken-Energie" lebte der gebürtige Kanadier bei dieser Premiere wohl ganz schön aus.

Denn neben dem Film "The Gray Man" – der ab Freitag auf Netflix zu streamen ist – wird Ryan im kommenden Jahr auch in "Barbie" zu sehen sein, wo er den Ken verkörpert. Und dass diese Rolle wie für ihn gemacht ist, hatte er erst kürzlich in einem Interview mit Entertainment Tonight verraten: "Ich bin stolz darauf. Ich habe diese 'Ken-Energie', die man offensichtlich spüren kann!"

Getty Images Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans in London, Juli 2022

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

