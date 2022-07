"Ken-Energie": So denkt Ryan Gosling über seine Barbie-Rolle

Ryan Gosling (41) fiebert der Film-Veröffentlichung entgegen. In dem für das kommende Jahr angekündigten Streifen Barbie spielt der Schauspieler an der Seite von Margot Robbie (32) die beliebte Spielzeugpuppe Ken. Auf Bildern vom Set des Kinofilms gibt es schon vorab immer wieder neue Einblicke in die knallige und farbenfrohe Welt von Barbie und dem platinblonden Ken. Jetzt verriet Ryan, wie sehr er es genießt, diese Rolle zu verkörpern.

Im Rahmen der aktuellen Pressetour für seinen neuen Film "The Gray Man" verriet der 41-Jährige gegenüber Entertainment Tonight, dass er eine Anspielung auf seine Ken-Rolle in dem Film überhaupt nicht als Beleidigung wahrnehme. "Ich bin stolz darauf", erklärte Ryan und scherzte: "Ich habe diese Ken-Energie, die man offensichtlich spüren kann."

Zu den Fotos vom Set, die einige Kulissen des Films sowie den "La La Land"-Darsteller in schrillen Outfits zeigen, sagte er: "Das ist noch gar nichts." Zudem schwärmte Ryan: "Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute den Film sehen." Mehr könne er dazu aber nicht sagen, denn "sonst kommt Mattel rein und sperrt mich weg."

SIPA PRESS Ryan Gosling im September 2018

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

