Eva Mendes gewährt seltene Einblicke in den Sommer mit Ryan

Eva Mendes (51) hat in einem Interview seltene Details über ihren Sommer mit ihrem langjährigen Partner Ryan Gosling (44) und ihren beiden Töchtern Esmeralda Amada, 10, und Amada Lee, 9, verraten. Die Schauspielerin berichtete gegenüber New Beauty, dass sie keine konkreten Pläne habe, sondern den Sommer entspannt und spontan gestalten möchte. "Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es einfach auf uns zukommen", erklärte sie. Besonders wichtig sei es ihr, diese kostbaren Momente mit ihren Liebsten auszukosten: "Ich will einfach bei ihnen sein. Egal, was ich tue, solange ich bei ihnen und Ryan bin, bin ich am glücklichsten." Ihre jüngste Tochter hatte erst kürzlich ihren neunten Geburtstag gefeiert – ein Ereignis, das Eva bewusst machte, wie schnell die Zeit vergeht.

Im Gespräch erinnerte sich Eva auch an ihre eigene Erziehung und sprach über Herausforderungen, die sie als Mutter bewältigen muss. Im Podcast "Parenting & You" im Oktober letzten Jahres gestand sie, dass sie manchmal laut wird, was sie als kulturell bedingt empfindet. "Es ist nicht gemein gemeint, aber es ist dennoch ein Muster, das ich wirklich schwer überwinden kann. Das Schreien und die Eile, das ist meins", erläuterte sie. Sie hofft aber, keine Angstkultur in ihrer Erziehung aufzubauen, ähnlich wie sie es selbst erlebt hatte. Dabei wurde die Schauspielerin emotional und betonte, wie wichtig es ihr ist, ein respektvolles, aber liebevolles Umfeld für ihre Töchter zu schaffen.

Die Familie hat es sich bisher immer erfolgreich zur Priorität gemacht, das Leben abseits des Rampenlichts zu genießen. Eva Mendes, die seit vielen Jahren an der Seite von Ryan Gosling ist, spricht selten öffentlich über ihr Familienleben. Ryan, bekannt für seine Rollen in Filmen wie "La La Land", wirkt ebenfalls wie ein engagierter Vater und Partner. Durch ihre Zurückhaltung in den Medien haben die beiden stets versucht, ihren Kindern ein normales Aufwachsen zu ermöglichen. In Interviews betonten sie beide immer wieder, wie sehr sie das Leben zu Hause schätzen und welche Bedeutung die Familie für sie hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling bei den Olympischen Spielen 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes vor Ryan Goslings Oscar-Kabine