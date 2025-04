"So stolz": Eva Mendes gibt Ryan Gosling seltenen Shout-Out

Selten gewährt Eva Mendes (51) Einblicke in ihre Beziehung, doch nun hat die Schauspielerin ihrem Langzeitpartner Ryan Gosling (44) auf Instagram eine besondere Anerkennung ausgesprochen. In einem neuen Beitrag lobte Eva den Darsteller für seinen Einsatz, die Arbeit der Stuntman ins Rampenlicht zu rücken. Sie feierte Ryans Erfolg, dass die Oscars ab 2027 erstmals eine Kategorie für Stunt-Leistungen einführen werden, und erklärte: "Mein Mann ist der Beste. [...] Ich bin so stolz auf ihn [...]!" Der Post zeigte unter anderem Fotos von Ryan, wie er seinen Film "The Fall Guy" promotet, sowie Artikel, die seinen Einfluss auf die Academy-Entscheidung hervorheben.

In ihrem Post betonte Eva, dass Box-Office-Zahlen oft den Erfolg eines Films bestimmen, während die kreative Arbeit vieler Beteiligter lange im Schatten bleiben. Dass Ryan seine Promotion-Tour genutzt habe, um sich für diese überfällige Anerkennung von Stunt-Profis einzusetzen, mache sie besonders glücklich. Mit einem Augenzwinkern scherzte sie abschließend über ein Foto mit Emily Blunt (42), Ryans Co-Star: "Das ist das letzte Mal, dass ich ein Bild von meinem Mann und dieser absoluten Granate poste!"

Ryan und Eva sind seit 2011 ein Paar, nachdem sie sich während der Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennengelernt hatten. Die beiden haben zwei Töchter, Esmeralda und Amada, die 2014 und 2016 geboren wurden. Obwohl das Schauspieler-Paar seine Beziehung weitgehend privat hält, spricht Eva hin und wieder über ihr Liebesglück. So sind jegliche Selbstzweifel in seiner Anwesenheit vergessen, wie sie gegenüber The Times of London verriet: "Die Art und Weise, wie mein Mann mich ansieht, ist einfach... manchmal denke ich, oh mein Gott!"

Instagram / evamendes Ryan Gosling mit seinen "The Fall Guy"-Kollegen

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, April 2024

