Eva Mendes und Gatte Ryan Gosling sind nach London umgezogen

Es scheint, als hätten Eva Mendes (50) und ihr Mann Ryan Gosling (43) eine räumliche Veränderung gebraucht: Wie die Schauspielerin in einem Interview gegenüber der britischen The Sunday Times offenbart, ist das Paar nämlich umgezogen – und zwar nach London. "Wir wohnen in Notting Hill, also haben wir Zugang zu diesen Gemeinschaftsgärten. Es ist wirklich magisch", erzählt sie und fügt hinzu, sie sei seitdem zu einer "echten Engländerin" geworden.

Die "Hitch – Der Date Doktor"-Darstellerin und der 43-Jährige waren bereits vergangenen August bei ihrer Immobiliensuche im Südwesten der britischen Stadt gesichtet worden. Schließlich entschieden sie sich für Notting Hill – den berühmten Stadtteil, der als Schauplatz der gleichnamigen Liebeskomödie bekannt ist. Dies habe einen bestimmten Grund gehabt: Er liegt nahe an den Shepperton Studios in Surrey, wo Ryan derzeit den Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" filmt.

Im Gegensatz zu ihrem Gatten geht die 50-Jährige der Schauspielerei derzeit nicht mehr nach. Sie pausierte ihre Karriere 2014 – deutete in ihrem Interview mit der Zeitung jedoch an, dass sie unter einer bestimmten Bedingung zurückkommen würde: Ryan müsste ihr Co-Star sein. Sie habe ihre besten schauspielerischen Momente nämlich an der Seite des Hollywoodstars erlebt, wie beispielsweise als sie in seinem Regiedebüt "Lost River" mitwirkte. Ansonsten sei sie nie wirklich in die Schauspielerei verliebt gewesen – weswegen sie sich auch zurückzog.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes im März 2017 in Miami

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige