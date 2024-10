Unsicherheiten? Eva Mendes fühlt sich dank Ryan Gosling sexy

Kaum zu glauben! Schauspielerin Eva Mendes (50) verriet, dass sie mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, sich aber durch ihren Ehemann Ryan Gosling (43) trotz allem "manchmal wirklich verdammt sexy" fühlt. Mit The Times of London sprach sie darüber, was der Barbie-Star in ihr auslöst: "Die Art und Weise, wie mein Mann mich ansieht, ist einfach... manchmal denke ich, oh mein Gott!" Dabei gestand die "Hitch"-Darstellerin auch, dass Ryan einen großen Einfluss auf ihr Selbstempfinden hat. "Das kommt vielleicht nicht bei allen gut an, aber ich fühle mich so sehr von dem beeinflusst, was er mir vermittelt", gab sie zu.

Doch nicht nur ihr Ehemann hat diese Wirkung. Eva gestand, dass es viele Dinge gibt, durch die sie sich sexy fühlt. "Ich denke, ich habe mich nie wirklich als schön empfunden, aber ich habe mich immer sehr sexy gefühlt", erklärte sie weiter. Die 50-Jährige überraschte außerdem mit einigen Aussagen über ihren Rückzug aus der Schauspielbranche und gestand, dass sie die Schauspielerei nie geliebt hatte: "Ich meine das nicht selbstironisch, aber ich war keine große Schauspielerin. Ich hatte meine Momente, in denen ich mit wirklich tollen Leuten gearbeitet habe."

Ryan und sie lernten sich im Jahr 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennen und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Den beiden ist Privatsphäre sehr wichtig, weshalb sie nur selten etwas bezüglich ihrer Familie, die noch aus ihrer zehnjährigen Tochter Esmeralda und der achtjährigen Amada besteht, öffentlich machen. Auch wenn der "The Notebook"-Darsteller und seine Frau laut Gerüchten schon im Jahr 2016 im kleinen Kreis geheiratet haben sollen, bezeichnete Eva Ryan erstmals im November 2022 öffentlich als ihren Mann. "Alle sind so gastfreundlich hier, und mein Mann Ryan ist hier, und wir haben die beste Zeit", sagte sie in der "Today"-Show.

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Eva Mendes und Ryan Gosling in "The Place Beyond the Pines"

