Eva Mendes schreit ihre Töchter in Stresssituationen oft an

Schauspielerin Eva Mendes (50) hat offen über ihre Herausforderungen als Mutter gesprochen. In einem Interview in dem Podcast "Parenting & You" mit Dr. Shefali verriet die 50-Jährige, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat. So fallen ihr immer wieder bestimmte Verhaltensweisen bei der Erziehung ihrer beiden Töchter Esmeralda und Amada, die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Ryan Gosling (43) großzieht, auf. Besonders, dass sie manchmal laut werde, bereite ihr Sorgen: "Ich schreie nicht aus Boshaftigkeit, aber ich schreie. Und dieses Schreien empfinde ich als sehr kulturell bedingt."

Die "Hitch"-Darstellerin erklärte weiter, dass sie das Schreien vor allem in stressigen Situationen nicht immer vermeiden könne und dass es ihr schwerfalle, dieses Muster zu durchbrechen. "Das eilige Hetzen und Schreien ist für mich das Schwierigste", gab sie zu. Auf die Frage, was sie mit dem kulturellen Aspekt des Schreiens meine, antwortete sie, dass sie glaube, es stamme von ihrer eigenen Mutter. "Meine Mutter hat uns mit Angst erzogen. Sie war liebevoll und wunderbar, aber es ging definitiv darum, uns durch Furcht großzuziehen", erklärte sie. Eva gestand, dass sie emotional werde, wenn sie darüber nachdenke, weil es "so unfair gegenüber den Kindern" sei. Sie wolle dieses Muster nicht an ihre eigenen Töchter weitergeben und arbeite hart daran, es zu ändern.

Eva wurde als Tochter kubanischer Einwanderer in Miami geboren und war das einzige ihrer Geschwister, das in den USA zur Welt kam. Ihre enge Bindung zu ihrer Mutter hat sie stets betont, obwohl sie in der Vergangenheit über die chaotischen und ängstlichen Momente ihrer Kindheit sprach. In den letzten Jahren hat sich Eva aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Mit Ryan Gosling ist sie seit über einem Jahrzehnt zusammen. Das Paar lernte sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennen. Sie setzen alles daran, ihren Töchtern eine liebevolle und unterstützende Umgebung zu bieten, fernab der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images/Getty Images Ryan Gosling und Eva Mendes

Anzeige Anzeige