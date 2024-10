Comeback in Sicht? Eva Mendes zieht es mit ihm in Betracht

Eva Mendes (50), bekannt aus Filmen wie "Hitch" und "Training Day", hat kürzlich angedeutet, dass sie eine Rückkehr zur Schauspielerei in Betracht ziehen würde. Dennoch hat sie eine klare Bedingung: Ihr Ehemann Ryan Gosling (43) müsste ihr Co-Star sein. Im Gespräch mit der britischen Sunday Times sagte die Schauspielerin, die ihre Karriere 2014 pausierte, dass ihre besten schauspielerischen Momente an der Seite des "Barbie"-Darstellers entstanden sind. Mit ihm würde sie sehr gerne noch einmal vor der Kamera stehen. Eva, die zuletzt in Ryans Regiedebüt "Lost River" mitwirkte, setzt klare Prioritäten, wenn es um eine mögliche Rückkehr ins Filmgeschäft geht.

Die Schauspielerin erklärte in dem Interview, dass sie nie wirklich in die Schauspielerei verliebt gewesen sei, was sie nicht als selbstkritische Einschätzung meint, sondern als ehrliche Reflexion ihrer Karriere. Während ihrer 16-jährigen Laufbahn auf der Leinwand hatte Eva gelegentlich das Gefühl, in "ziemlich schlechten Rollen" besetzt zu werden, häufig aufgrund ihrer kubanischen Herkunft. In ihren frühen Karrierejahren habe Hollywood sie oft als "zu ethnisch" abgestempelt, was sich erst mit dem Wandel der kulturellen Wahrnehmung änderte. Trotz dieser Herausforderungen hegt sie keinen Groll gegenüber ihrer Schauspielpause, sondern sieht es als eine kluge Entscheidung an, sich stärker auf die Familie zu konzentrieren.

Abseits des Filmgeschäfts hat Eva ihre Energie erfolgreich in andere Projekte gelenkt. Neben der Erziehung ihrer zwei Töchter hat sie Modedesigns für New York & Company entworfen und ist Mitinhaberin des Schwammgeschäfts Skura Style. In einem persönlichen Schritt veröffentlichte sie kürzlich ein Kinderbuch, das sich mit Themen des multikulturellen Alltags befasst. Während Ryan weiterhin in Hollywood Erfolge feiert, gibt die Unternehmerin ihm, wie sie humorvoll erzählt, gelegentlich noch Schauspieltipps. Ihre fokussierte Hingabe an ihre Familie und neuen Projekte zeigt, dass sich ihre Ambitionen zwar verschoben, aber keineswegs verringert haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Anzeige Anzeige

Phillip Faraone / Freier Fotograf Eva Mendes im Februar 2020

Anzeige Anzeige