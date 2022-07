Hotties in Berlin: Ryan Gosling und Chris Evans auf Premiere

Berlin durfte mal wieder internationale Stars begrüßen! Für ihren neuen Film "The Gray Man" touren die Hollywood-Stars Ryan Gosling (41), die Beauty Ana de Armas (34), Bridgerton-Star Regé-Jean Page und auch Marvel-Held Chris Evans (41) durch die Welt. Vor wenigen Tagen stellten die Darsteller den Action-Thriller schon in Los Angeles vor und strahlten dabei auf dem roten Teppich um die Wette. Nun jetten sie durch Europa: Ryan und Co. machten auch einen Abstecher in Berlin!

Bei der Premiere in der Hauptstadt war auch Promiflash vor Ort und konnte auf einen gut gelaunten Ryan treffen, der total in Plauderlaune war. Auch Ana war mega-drauf und freute sich über die erfolgreiche Netflix-Produktion – und Chris? Der "Captain America"-Star war voll und ganz mit seinen Fans beschäftigt und scherzte mit ihnen, was das Zeug hält.

Die Fans waren total aus dem Häuschen, als sie die Hollywood-Größen sahen – kein Wunder bei diesem Anblick! Ana verzauberte mit ihrem königsblauen Hosenanzug und Ryan zog mit seinem knallroten Jackett alle Blicke auf sich. Chris entschied sich hingegen für einen lockeren Look inklusive dunkler Sonnenbrille, die seinen coolen Auftritt noch unterstrich.

Getty Images Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page und Chris Evans

Getty Images Ryan Gosling in Berlin, Juli 2022

Getty Images Ana de Armas, Ryan Gosling,Chris Evans und Regé-Jean Page in Berlin

